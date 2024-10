I tre ribelli di Lucca che hanno rinunciato alla stella Michelin sono i ristoratori dell'anno del Gambero Rosso (Di lunedì 21 ottobre 2024) Mai scordare l’importanza di ristorare. Un principio che dovrebbe suonare ovvio in ambito ristorativo, ma che non sempre viene conseguito nella sua massima portata oggi giorno. Tra i locali del panorama italiano che hanno sempre investito nella centralità di questo fattore c’è sicuramente il Ristorante Giglio di Lucca, di cui si è parlato molto nelle ultime settimane dopo la decisione di rinunciare alla stella Michelin. L’attenzione scrupolosa alle esigenze dei clienti, la cura trasversale dell’ospitalità e dei servizi correlati alla cucina, insieme a un’analisi puntualmente aderente alle oscillazioni del consumatore sono solo alcuni aspetti che portano questa realtà a ricevere il premio ristoratori dell’anno nella Guida Ristoranti d'Italia 2025. Gamberorosso.it - I tre ribelli di Lucca che hanno rinunciato alla stella Michelin sono i ristoratori dell'anno del Gambero Rosso Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Mai scordare l’importanza di ristorare. Un principio che dovrebbe suonare ovvio in ambito ristorativo, ma che non sempre viene conseguito nella sua massima portata oggi giorno. Tra i locali del panorama italiano chesempre investito nella centralità di questo fattore c’è sicuramente il Ristorante Giglio di, di cui si è parlato molto nelle ultime settimane dopo la decisione di rinunciare. L’attenzione scrupolosa alle esigenze dei clienti, la cura trasversale’ospitalità e dei servizi correlaticucina, insieme a un’analisi puntualmente aderente alle oscillazioni del consumatoresolo alcuni aspetti che portano questa realtà a ricevere il premionella Guida Ristoranti d'Italia 2025.

