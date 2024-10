Guasto ai radar: traffico aereo in tilt nel Nord Italia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel corso delle ultime ore, un grave Guasto ai radar di terra che controllano il traffico aereo in partenza e arrivo dagli aeroporti di Milano ha generato disagi significativi in tutto il Nord Italia. Il sistema radar, essenziale per garantire la sicurezza e la gestione ottimale dei voli, ha subito un’avaria che ha comportato ritardi e cancellazioni di numerosi voli, con conseguenze dirette per i passeggeri. La portata del Guasto Il problema ai radar è emerso nella giornata del 20 ottobre e ha colpito gli aeroporti principali del Nord, in particolare Malpensa e Linate, ma anche lo scalo di Orio al Serio a Bergamo ha risentito della situazione. Secondo le fonti locali, l’avaria ai radar ha determinato un blocco del traffico aereo per circa due ore, con voli che sono stati dirottati verso aeroporti alternativi o trattenuti a terra per motivi di sicurezza. Velvetmag.it - Guasto ai radar: traffico aereo in tilt nel Nord Italia Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel corso delle ultime ore, un graveaidi terra che controllano ilin partenza e arrivo dagli aeroporti di Milano ha generato disagi significativi in tutto il. Il sistema, essenziale per garantire la sicurezza e la gestione ottimale dei voli, ha subito un’avaria che ha comportato ritardi e cancellazioni di numerosi voli, con conseguenze dirette per i passeggeri. La portata delIl problema aiè emerso nella giornata del 20 ottobre e ha colpito gli aeroporti principali del, in particolare Malpensa e Linate, ma anche lo scalo di Orio al Serio a Bergamo ha risentito della situazione. Secondo le fonti locali, l’avaria aiha determinato un blocco delper circa due ore, con voli che sono stati dirottati verso aeroporti alternativi o trattenuti a terra per motivi di sicurezza.

Guasto ai radar blocca il traffico aereo per ore - Enav : “Stiamo indagando sulle cause - non è stato un hacker” - Continua a leggere . Il traffico regolare è ripreso intorno alle 19. Enav ha sottolineato come il malfunzionamento non sia dipeso da attacchi hacker o dalle condizioni meteorologiche ma da fattori che i tecnici stanno ancora verificando. Intorno alle 17. 30 di domenica 20 ottobre, il malfunzionamento del sistema operativo del centro di controllo gestito da Enav a Milano, ha causato il ritardo e ... (Fanpage.it)

Guasto alla sala radar del Nord Ovest - traffico aereo in tilt - Un problema durato circa 30-40 minuti in cui è stato garantito il 40% del traffico e che. Ritardi e disagi nel pomeriggio di domenica 20 ottobre a causa di un problema al sistema operativo della sala radar di Milano, che gestisce il traffico aereo nel Nord-Ovest: Lombardia, Liguria e Piemonte. (Genovatoday.it)

Guasto ai radar di terra : 5 voli dirottati - 12 cancellati e ritardi all’aeroporto di Orio - Anche lo scalo di Orio al Serio, il Caravaggio, ha subito 5 voli dirottati, dodici cancellati e decine in ritardo. Anche gli aeroporto di Linate e Malpensa, oltre a Torino e Genova sono stati colpiti da un problema di natura tecnica dovuto ad un’avaria al sistema operativo dei radar di terra. Quello in partenza da Sofia in Bulgaria (“deviato” a Venezia), da Castellon in Spagna (a Marsiglia in ... (Bergamonews.it)