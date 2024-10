Gli Stati Uniti invieranno aiuti militari per quattrocento milioni di dollari all’Ucraina (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari da quattrocento milioni di dollari per l’Ucraina. Ci saranno munizioni, equipaggiamento militare e armi, il necessario per dare ancora sostegno ai soldati che difendono il loro Paese. Austin ha dato la notizia appena è sbarcato a Kyjiv, dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il Segretario della Difesa è al suo terzo viaggio in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa iniziata nel febbraio 2022. E stavolta, in quella che è stata definita dal New York Times una visita a sorpresa, arriva tre giorni dopo che il presidente Joe Biden ha incontrato i leader alleati in Germania per raccogliere sostegno a Kyjiv, e mentre il destino dei futuri aiuti militari americani al Paese è in bilico a causa delle elezioni presidenziali statunitensi del 5 novembre. Linkiesta.it - Gli Stati Uniti invieranno aiuti militari per quattrocento milioni di dollari all’Ucraina Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Segretario alla Difesa degliLloyd Austin ha annunciato un nuovo pacchetto didadiper l’Ucraina. Ci saranno munizioni, equipaggiamento militare e armi, il necessario per dare ancora sostegno ai soldati che difendono il loro Paese. Austin ha dato la notizia appena è sbarcato a Kyjiv, dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il Segretario della Difesa è al suo terzo viaggio in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa iniziata nel febbraio 2022. E stavolta, in quella che è stata definita dal New York Times una visita a sorpresa, arriva tre giorni dopo che il presidente Joe Biden ha incontrato i leader alleati in Germania per raccogliere sostegno a Kyjiv, e mentre il destino dei futuriamericani al Paese è in bilico a causa delle elezioni presidenziali statunitensi del 5 novembre.

