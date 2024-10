G7, Confindustria-Deloitte: ruolo fondamentale per promuovere politiche sviluppo sostenibile e cooperazione (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – La produzione globale è in crescita, ma le economie del G7 crescono più lentamente rispetto alle controparti del G20, con un aumento del divario di produttività tra i Paesi nordamericani e gli altri membri del G7: dal 18% nel 2001 al 35% nel 2023. Un fattore che potrebbe indebolire la capacità del G7 Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – La produzione globale è in crescita, ma le economie del G7 crescono più lentamente rispetto alle controparti del G20, con un aumento del divario di produttività tra i Paesi nordamericani e gli altri membri del G7: dal 18% nel 2001 al 35% nel 2023. Un fattore che potrebbe indebolire la capacità del G7

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

G7 - Confindustria-Deloitte : ruolo fondamentale per promuovere politiche sviluppo sostenibile e cooperazione - (Adnkronos) – La produzione globale è in crescita, ma le economie del G7 crescono più lentamente rispetto alle controparti del G20, con un aumento del divario di produttività tra i Paesi nordamericani e gli altri membri del G7: dal 18% nel 2001 al 35% nel 2023. Un fattore che potrebbe indebolire la capacità del G7 […] The post G7, Confindustria-Deloitte: ruolo fondamentale per promuovere ... (Lidentita.it)

G7 - Confindustria-Deloitte : ruolo fondamentale per promuovere politiche sviluppo sostenibile e cooperazione - I G7, rileva Andrea Poggi, Innovation Leader per Deloitte Italia e capo delegazione B7 per Deloitte, "sono in un momento cruciale nell'affrontare le sfide dei Paesi in via di sviluppo, specialmente in Africa. Dei rimanenti, aggiunge, "21 devono ancora essere ancora raggiunti e per 8 è necessario invertire le tendenze negative. (Liberoquotidiano.it)

G7 - Confindustria e Deloitte : puntare su diversità e inclusione genera profitti - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. . (Adnkronos) – Le imprese che puntano su diversità e inclusione sono in grado di generare maggiori profitti. aborato in occasione della “G7 – Industry Stakeholders Conference: Bridging Gaps and Building Futures”,. (Webmagazine24.it)