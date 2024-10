Superguidatv.it - Fiorello e Biggio fanno l’in bocca al lupo ai conduttori di Binario 2: le parole del conduttore – Video

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Rosarioe Fabrizio, i protagonisti del noto programma di successo Viva Rai2!, non hanno perso occasione per fare i loro migliori auguri di buon inizio ai colleghi Andrea Perroni, Carolina Di Domenico e Gianluca Semprini, che si preparano a prendere, da loro, il testimone con un nuovo programma mattutino in onda su Rai2. Fino a poco tempo fa infatti, era proprio Viva Rai2! a svegliare gli italiani, accompagnando il pubblico con la consueta simpatia di. Ora, invece sarà il nuovo trio in arrivo a dare il buongiorno ogni mattina.inal2 –In tono ironico, Rosarioha commentato il coraggio deidi2 di affrontare una sveglia così mattutina: “Come fate a svegliarvi così presto? Io un programma al mattino non lo farei”.