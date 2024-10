Femminicidi nonostante il braccialetto elettronico, la studiosa: “Vi spiego cosa non funziona” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – Femminicidi nonostante il braccialetto elettronico. Restano nel cuore di tutti i nomi di tre donne uccise così nelle ultime settimane: Roua a Torino, era il 24 settembre; Celeste a San Severo (Foggia), era il 18 ottobre; Carmela a Civitavecchia, era il 19 ottobre. Ma come funziona il braccialetto elettronico? Quali sono i numeri e quali le alternative possibili? Lo abbiamo chiesto a Perla Allegri, ricercatrice di Filosofia e e sociologia del diritto all’Università di Torino e membro dell’associazione Antigone. Come funziona il braccialetto elettronico Chiarisce la studiosa: “Il braccialetto elettronico entra nel nostro ordinamento nei primi anni Duemila. Ma la modifica del codice di procedura penale lo inserisce attivamente solo nel 2015”. “Per molti anni – chiarisce Perla Allegri – il braccialetto elettronico ha funzionato solo con la radiofrequenza. Quotidiano.net - Femminicidi nonostante il braccialetto elettronico, la studiosa: “Vi spiego cosa non funziona” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 –il. Restano nel cuore di tutti i nomi di tre donne uccise così nelle ultime settimane: Roua a Torino, era il 24 settembre; Celeste a San Severo (Foggia), era il 18 ottobre; Carmela a Civitavecchia, era il 19 ottobre. Ma comeil? Quali sono i numeri e quali le alternative possibili? Lo abbiamo chiesto a Perla Allegri, ricercatrice di Filosofia e e sociologia del diritto all’Università di Torino e membro dell’associazione Antigone. ComeilChiarisce la: “Ilentra nel nostro ordinamento nei primi anni Duemila. Ma la modifica del codice di procedura penale lo inserisce attivamente solo nel 2015”. “Per molti anni – chiarisce Perla Allegri – ilhato solo con la radiofrequenza.

