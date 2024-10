Eleonora Giorgi compie 71 anni il dolce omaggio della nuora Clizia Incorvaia | Sei una donna speciale

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) –71, pochi giorni dopo essere tornata a parlare a Verissimo del suo tumore al pancreas. Per l’occasione suale dedica un post su Instagram: “Ho la fortuna di avere accanto unache con il suo sorriso candido e determinazione mi sta insegnando che la vita va osannata e vissuta intensamente ogni giorno”. Queste parole accompagnano tre scatti che ritraggono le due donne nel giorno del matrimonio dicon Paolo Ciavarro, figlio di. Matrimonio celebrato la scorsa estate e voluto in questo momento anche per viamalattia dell’attrice. “Ho parlato con mia mamma e lei vuole questo matrimonio. Voglio che mia mamma sia al mio fianco e anche lei vuole essere al mio fianco in questo giorno”, aveva detto lo scorso gennaio Paolo Ciavarro a Silvia Toffanin, sempre a Verissimo.