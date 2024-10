Diddy, nuova denuncia: “Avevo 13 anni. Costretta con un uomo e una donna famosi” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo il caso di Ashley Parham, una nuova denuncia nei confronti di Diddy è emersa: si tratta di quella fatta da una donna anonima, Jane Doe, che all’epoca dei fatti aveva solo 13 anni. La denuncia di ben 19 pagine è stata riportata da DeadLine e racconta di come Diddy abbia costretto Jane Doe, ai tempi tredicenne, a praticare un rapporto con lui e un altro uomo mentre una donna guardava: i protagonisti sarebbero tutte celebrità. “Cercando un posto dove riposare, la querelante è entrata in quella che credeva essere una camera da letto vuota, così da potersi sdraiare per un momento“. Ma poco dopo in quella stanza sarebbe entrato anche Diddy, un altro uomo famoso e una donna famosa. “Combs si è avvicinato in modo aggressivo alla querelante con uno sguardo folle negli occhi, l’ha afferrata e le ha detto, ‘Sei pronta a fare festa!‘”. Biccy.it - Diddy, nuova denuncia: “Avevo 13 anni. Costretta con un uomo e una donna famosi” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo il caso di Ashley Parham, unanei confronti diè emersa: si tratta di quella fatta da unaanonima, Jane Doe, che all’epoca dei fatti aveva solo 13. Ladi ben 19 pagine è stata riportata da DeadLine e racconta di comeabbia costretto Jane Doe, ai tempi tredicenne, a praticare un rapporto con lui e un altromentre unaguardava: i protagonisti sarebbero tutte celebrità. “Cercando un posto dove riposare, la querelante è entrata in quella che credeva essere una camera da letto vuota, così da potersi sdraiare per un momento“. Ma poco dopo in quella stanza sarebbe entrato anche, un altrofamoso e unafamosa. “Combs si è avvicinato in modo aggressivo alla querelante con uno sguardo folle negli occhi, l’ha afferrata e le ha detto, ‘Sei pronta a fare festa!‘”.

