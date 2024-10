Anteprima24.it - Casapulla, vietate le lampade votive: la replica dei consiglieri di “Per Casapulla”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn riferimento all’ordinanza del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune, che vieta l’utilizzo dialimentate da batterie o pannelli fotovoltaici, e a seguito delle numerose rimostranze dei cittadini a noi pervenute in questi giorni, abbiamo presentato un’interrogazione per meglio comprendere le reali motivazioni che sono alla base del provvedimento e non quelle indicate nell’ordinanza, che parlano di impatto ambientale dovuto all’utilizzo dei dispositivi e delle tempistiche per la sua esecuzione.