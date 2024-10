Ilgiorno.it - Carlotta Benusiglio, le motivazioni della sentenza che ha assolto Marco Venturi: “Fu suicidio e non ci fu stalking”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano – Sono state rese note lecon cui l’8 maggio scorso la Cassazione ha chiuso definitivamente, dopo quasi 8 anni, il casomorte di, la stilista 37enne trovata impiccata con una sciarpa ad un albero nei giardini di piazza Napoli, a Milano, il 31 maggio del 2016. Secondo la Suprema Corte, come si legge nelle 27 pagine delle, non c'è "spazio" per "considerare" quel "" come "una conseguenza non voluta ma comunque concausata dalla condotta dell'imputato", che non può essere nemmeno qualificata come "persecutoria". E non ci sono elementi neppure per sostenere che "abbia previsto le intenzioni autolesivevittima".