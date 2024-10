Campi Bisenzio: scoperto show room di borse contraffatte. Sequestrati migliaia di articoli (Di lunedì 21 ottobre 2024) All’interno del magazzino sono stati rinvenuti, ordinatamente sistemati per marca e modello, tutti gli articoli in pelle pronti per essere ceduti ai potenziali acquirenti L'articolo Campi Bisenzio: scoperto show room di borse contraffatte. Sequestrati migliaia di articoli proviene da Firenze Post. .com - Campi Bisenzio: scoperto show room di borse contraffatte. Sequestrati migliaia di articoli Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) All’interno del magazzino sono stati rinvenuti, ordinatamente sistemati per marca e modello, tutti gliin pelle pronti per essere ceduti ai potenziali acquirenti L'articolodidiproviene da Firenze Post.

Gkn - i lavoratori manifestavano? L’azienda si era già venduta lo stabilimento di Campi Bisenzio sotto il naso di Urso - Dopo l’incontro del 12 e 13 ottobre, a cui ha partecipato anche Greta Thunberg e che ha riunito gli “azionisti popolari” che hanno versato oltre 1,2 milioni di euro per il progetto di industrializzazione, è stato lanciato un ultimatum a organi politici, istituzionali e sindacali: “entro il 15 novembre vogliamo sapere se il nostro piano ha le gambe per realizzarsi e quindi se avrà il supporto ... (Ilfattoquotidiano.it)

Terremoto in giunta a Campi Bisenzio : M5S esce da maggioranza - Inoltre, il Movimento ha adottato atteggiamenti che hanno messo in ridicolo l’amministrazione, promuovendo proteste all’interno del Consiglio comunale stesso, interrompendolo, e insultando consiglieri comunali di maggioranza, causando un grave danno non solo politico, ma anche morale”. Grazie al loro prezioso contributo, siamo riusciti a raggiungere molti obiettivi importanti per la comunità. (Corrieretoscano.it)

Che ci fa Greta Thunberg a Campi Bisenzio? L’attivista in mezzo agli operai della Gkn - 000 euro di titoli già prenotati. . Dalle proteste per il clima e contro la guerra a Gaza alle assemblee sindacali. L’assemblea “Abbiamo bisogno degli stati generali della giustizia climatica e sociale?”, questo il titolo dell’assemblea iniziata alle 14 e 30 nello stabilimento occupato di Campi Bisenzio. (Open.online)