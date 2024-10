Bologna, il 25 ottobre ‘Nessun Dorma – Un concerto per la Palestina’ (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il 25 ottobre arriva all’Estragon Club di Bologna ‘Nessun Dorma – Un concerto per la Palestina’. Dopo il grande successo del sold-out al Circolo Magnolia di Milano, arriva nel capoluogo emiliano il concerto-maratona di beneficenza per supportare la causa umanitaria palestinese. Sullo stesso palco si alterneranno i 12 artisti in line-up, con una serie di concerti e dj set di generi e background differenti con un unico obiettivo: offrire supporto medico e umanitario alla popolazione palestinese. La serata sarà presentata da Dueditanelcuore.Il ricavato della biglietteria, del bar e della raccolta online sarà devoluto in parti uguali (al netto delle spese vive) a Medici Senza Frontiere, Medical Aid for Palestinians e Palestinian Red Crescent Society, tre organizzazioni che forniscono assistenza medica e sanitaria a Gaza. Lapresse.it - Bologna, il 25 ottobre ‘Nessun Dorma – Un concerto per la Palestina’ Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il 25arriva all’Estragon Club di– Unper la. Dopo il grande successo del sold-out al Circolo Magnolia di Milano, arriva nel capoluogo emiliano il-maratona di beneficenza per supportare la causa umanitaria palestinese. Sullo stesso palco si alterneranno i 12 artisti in line-up, con una serie di concerti e dj set di generi e background differenti con un unico obiettivo: offrire supporto medico e umanitario alla popolazione palestinese. La serata sarà presentata da Dueditanelcuore.Il ricavato della biglietteria, del bar e della raccolta online sarà devoluto in parti uguali (al netto delle spese vive) a Medici Senza Frontiere, Medical Aid for Palestinians e Palestinian Red Crescent Society, tre organizzazioni che forniscono assistenza medica e sanitaria a Gaza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alluvione a Bologna - bloccati all’Unipol Arena dopo il concerto di Umberto Tozzi : «Due ore d’ansia» – Il video - Tutti telefonavano a casa, continuavano ad arrivare elenchi di strade chiuse, avevi la sensazione claustrofobica di essere rimasto dentro una trappola per topi». E così sono stati riaperti i bar e tutti i fan si sono seduti sugli spalti ad aspettare. . Non si riesce a imboccare il casello dell’autostrada e non si va verso Porretta, qui la situazione non è problematica, lo facciamo per tenere ... (Open.online)

Maltempo a Bologna - città travolta da acqua e fango. Concerto Tozzi - nessuno può uscire - Reazioni e polemiche sui social: “Clima cambiato” Sui social media si moltiplicano le immagini e i commenti sull’evento, con alcuni cittadini che chiedono una riflessione sul cambiamento climatico. L'articolo Maltempo a Bologna, città travolta da acqua e fango. La situazione è resa ancora più complessa dal traffico paralizzato e dai blackout segnalati in diverse zone, inclusa l’area del ... (Thesocialpost.it)

Cesare Cremonini in concerto : sold out a Bologna - ecco dove raddoppia le date - Bologna, 2 ottobre 2024 - Cremonini Live25: sold out a Bologna. . Ecco tutte le date del Cremonini Live25 Cesare Cremonini torna sul palco, ecco le date del tour: 8 giugno Lignano, 15 giugno Milano, 19 giugno (sold out) e 20 giugno (sold out) Bologna, 24 giugno Napoli (sarà la prima volta allo stadio Maradona per il cantante), 28 giugno Messina (un ritorno dopo 7 anni di assenza), 3 e 4 ... (Ilrestodelcarlino.it)