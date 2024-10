Liberoquotidiano.it - Bluvacanze: sindacati, 1° contratto integrativo per oltre 770 dipendenti società Gruppo

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Labitalia) - C'è intesa sul primoaziendaleda applicare agli770delledelSpa, Cisalpina Tours Srl e Going Srl. L'ipotesi di accordo tra idi categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs e la direzione aziendale, siglata presso l'Unione Industriali di Torino, segna la fine di una lunga e complessa fase negoziale iniziata quasi un anno fa. Il nuovo Cia sarà in vigore dall'1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2027. Tra i principali punti salienti dell'intesa vi è l'implementazione di un nuovo sistema di relazioni sindacali, articolato ai livelli nazionale e territoriale con l'aumento del monte ore per lo svolgimento alle assemblee sindacali. Articolati ad hoc su pari opportunità, diversità, inclusione e sulla buona occupazione, introducono i primi capitoli dell'