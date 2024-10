Asia Argento prende le difese di Angelica Schiatti contro Morgan: ecco cosa ha detto (Di lunedì 21 ottobre 2024) Asia Argento si è spesso pronunciata sul suo ex Morgan, padre di sua figlia Anna Lou Castoldi. Nelle ultime ore, l’attrice ha parlato della delicata vicenda relativa ad Angelica Schiatti. Come sappiamo, nei mesi scorsi, l’ex frontman dei BluVertigo è stato denunciato per stalking da parte della sua ex fidanzata Angelica. In molti hanato i fatti, compresi alcuni Vip (fra cui Emma Marrone e Selvaggia Lucarelli). Adesso, a esporsi sul tema ci ha pensato anche Asia Argento. A quanto pare, l’attrice sapeva dell’ossessione che Morgan aveva per Angelica Schiatti, ma ha preso le distanze dall’accusa di stalking, riferendo che spetterà alle indagini decretare cosa sia realmente successo fra l’ex compagno e la cantante. Donnapop.it - Asia Argento prende le difese di Angelica Schiatti contro Morgan: ecco cosa ha detto Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)si è spesso pronunciata sul suo ex, padre di sua figlia Anna Lou Castoldi. Nelle ultime ore, l’attrice ha parlato della delicata vicenda relativa ad. Come sappiamo, nei mesi scorsi, l’ex frontman dei BluVertigo è stato denunciato per stalking da parte della sua ex fidanzata. In molti hanato i fatti, compresi alcuni Vip (fra cui Emma Marrone e Selvaggia Lucarelli). Adesso, a esporsi sul tema ci ha pensato anche. A quanto pare, l’attrice sapeva dell’ossessione cheaveva per, ma ha preso le distanze dall’accusa di stalking, riferendo che spetterà alle indagini decretaresia realmente successo fra l’ex compagno e la cantante.

“Angelica Schiatti? Ricordo che Morgan era ossessionato da lei. Ha problemi di dipendenza - è preda del suo ego” : Asia Argento rompe il silenzio a Verissimo - Mi ricordo che era ossessionato da questa ragazza. Asia Argento rompe il silenzio. Ogni giorno è un miracolo. Toccare il fondo, per me, è stato come un regalo della vita. “Eravamo giovani, pazzi e innamorati, con tanti sogni, idee e amore. Perché ho dovuto rialzarmi e prendere quello che rimaneva di me”. (Ilfattoquotidiano.it)

Morgan e lo stalking ad Angelica Schiatti - parla Asia Argento : «Era ossessionato da quella ragazza» – Il video - «Eravamo giovani, pazzi e innamorati, con tanti sogni, idee e amore», afferma. Il problema della maschera e che finisce per mangiarsi ciò che di puro c’è. Nei messaggi mi aveva parlato di lei – prosegue -. Ha gravi problemi di dipendenza, le trasmissioni che lo hanno tenuto a galla non gli hanno fatto un favore – sottolinea. (Open.online)

Asia Argento su Morgan : “Era ossessionato da Angelica Schiatti. X Factor non lo ha aiutato perché…” - Questo gli impedisce di essere un migliore artista, un migliore padre ed un migliore essere umano. Non mi piace nessuno. Quando mia figlia era piccola lui non c’era, ha mancato tanti appuntamenti. Mi basta molto di meno di un tempo, quando avevo una voragine e cercavo tanti modi per riempire questo buco. (Isaechia.it)