Arrestato in Colombia il boss della camorra Nocella (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le autorità Colombiane hanno Arrestato oggi a Medellin il boss della camorra napoletana Gustavo Nocella, considerato il principale collegamento dei clan con i produttori di droga Colombiani. L'arresto, riferisce la polizia Colombiana, è avvenuto in un appartamento della città di Medellin, in risposta a una circolare rossa dell'Interpol emessa su richiesta della Dea di Napoli. Quotidiano.net - Arrestato in Colombia il boss della camorra Nocella Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le autoritàne hannooggi a Medellin ilnapoletana Gustavo, considerato il principale collegamento dei clan con i produttori di drogani. L'arresto, riferisce la poliziana, è avvenuto in un appartamentocittà di Medellin, in risposta a una circolare rossa dell'Interpol emessa su richiestaDea di Napoli.

Colpo alla camorra - arrestato in Colombia il boss Gustavo Nocella - it. La Polizia nazionale colombiana informa in una nota che l’arresto di Nocella è parte della ‘operazione Minerva’ avviata da mesi in collaborazione con l’Europol, la polizia del Regno Unito, e i Carabinieri, che hanno fornito l’indicazione sulla presenza in Colombia del camorrista legato ai clan Rinaldi-Formicola, Amato-Pagano e De Micco. (Anteprima24.it)

Gustavo Nocella - il boss del narcotraffico arrestato a Medellin in Colombia - Le autorità colombiane hanno arrestato oggi a Medellin il boss della camorra napoletana Gustavo Nocella, considerato il principale collegamento dei clan con i produttori di droga... (Ilmattino.it)

