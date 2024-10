Alluvione a Bologna, consegne dei rider sotto il diluvio: esposto alla Procura (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – rider al lavoro anche con il grave maltempo dei giorni scorsi, costretti a mettere a rischio la vita per continuare ad effettuare le consegne. Lo denuncia Camera del Lavoro Metropolitana di Bologna – Filt Cgil Bologna – Nidil Cgil Bologna annunciando un esposto alla Procura della Repubblica. "Abbiamo visto tutti le scene allucinanti L'articolo Alluvione a Bologna, consegne dei rider sotto il diluvio: esposto alla Procura proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) –al lavoro anche con il grave maltempo dei giorni scorsi, costretti a mettere a rischio la vita per continuare ad effettuare le. Lo denuncia Camera del Lavoro Metropolitana di– Filt Cgil– Nidil Cgilannunciando undella Repubblica. "Abbiamo visto tutti le scene allucinanti L'articolodeiilproviene da Webmagazine24.

Bologna in allerta : rider costretti a consegne durante l’alluvione - La cultura della consegna e il diritto alla pizza In Italia, il diritto alla pizza è un tema che trascende le semplici questioni di gusto, diventando un simbolo culturale. Questo fenomeno solleva interrogativi sull’etica del lavoro e la ragionevolezza delle aspettative nei confronti di coloro che si trovano a fronteggiare tali condizioni avverse. (Gaeta.it)

