Albania, arrestato l’ex presidente Ilir Meta (Di lunedì 21 ottobre 2024) l’ex presidente dell’Albania dal 2017 al 2022 Ilir Meta è stato arrestato. Lo riportano i media di Tirana secondo cui l’accusa sarebbe quella di “riciclaggio di denaro, corruzione e mancata dichiarazione di beni“. Meta è attualmente il leader del Partito della Libertà all’opposizione del governo. Lapresse.it - Albania, arrestato l’ex presidente Ilir Meta Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)dell’dal 2017 al 2022è stato. Lo riportano i media di Tirana secondo cui l’accusa sarebbe quella di “riciclaggio di denaro, corruzione e mancata dichiarazione di beni“.è attualmente il leader del Partito della Libertà all’opposizione del governo.

Albania - arrestato l’ex presidente Ilir Meta : è accusato di corruzione e riciclaggio - 000 euro sulla costruzione di una centrale ma venne assolto per mancanza di prove. Stando a quanto riporta il quotidiano albanese Gazeta Shqiptare, i sospetti nei confronti di Meta riguarda tre ipotesi di reato: mancata dichiarazione dei beni, corruzione e riciclaggio di denaro. A metà giugno l’ex presidente era rimasto per più di tre ore davanti agli investigatori per rispondere riguardo a ... (Ilfattoquotidiano.it)

