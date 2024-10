Lanazione.it - Al Museo della Grafica la mostra su Plinio il Vecchio fino al 31 gennaio

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Pisa, 21 ottobre 2024 - E' visitabileal 31alladal titolo "L'artenatura.il: duemila anni dopo". In occasione del bimillenarionascita diil, laintende guidare il visitatore attraverso i secoli, dall’Antichità ai giorni nostri, per illustrare la fortuna, l’influenza e l’eredità multiformeNaturalis Historia e del suo autore. Considerata la prima encyclopaideia del mondo, non è possibile individuare un ambito del sapere per cui tale opera non abbia rappresentato una fonte inesauribile di conoscenza. La sua straordinaria capacità di ispirare la modernità è testimoniata dall’influenza esercitata su artisti, scultori, illustratori, fotografi, registi, scrittori, all’interno di un percorso tematico che valorizza le innumerevoli sfaccettature di questo continuo dialogo.