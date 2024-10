Accadde oggi, 21 ottobre: Leo Junior ed altre ricorrenze (Di lunedì 21 ottobre 2024) 21 ottobre: Leo Junior ed altre ricorrenze Scrive Andrea Stasi nel libro ‘Le bandiere del Toro’: “Contrariamente a molti suoi connazionali, non ha nulla di lezioso nel suo bagaglio calcistico. E’ sempre tutto concretezza, energia, razionalità”. Il 21 ottobre 1984 Leo Junior metteva a segno la prima rete (anche se su rigore) nel campionato italiano. Era il giorno dell’ottantesimo compleanno di Arturo Chini Luduena, il primo straniero della storia giallorossa. Lo descrive così Furio Zara in un volume dedicato alle origini della Roma e al Campo Testaccio: “Gioca all’ala sinistra, è dotato di un brillante dribbling sullo stretto e di un ricco serbatoio di soluzioni offensive. Dai suoi assist nasce infatti la maggior parte dei gol del centravanti Rodolfo Volk. E’ l’uomo dell’ultimo passaggio, ma non disdegna di puntare a sua volta la porta avversaria”. Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 21 ottobre: Leo Junior ed altre ricorrenze Leggi tutta la notizia su Glieroidelcalcio.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) 21: LeoedScrive Andrea Stasi nel libro ‘Le bandiere del Toro’: “Contrariamente a molti suoi connazionali, non ha nulla di lezioso nel suo bagaglio calcistico. E’ sempre tutto concretezza, energia, razionalità”. Il 211984 Leometteva a segno la prima rete (anche se su rigore) nel campionato italiano. Era il giorno dell’ottantesimo compleanno di Arturo Chini Luduena, il primo straniero della storia giallorossa. Lo descrive così Furio Zara in un volume dedicato alle origini della Roma e al Campo Testaccio: “Gioca all’ala sinistra, è dotato di un brillante dribbling sullo stretto e di un ricco serbatoio di soluzioni offensive. Dai suoi assist nasce infatti la maggior parte dei gol del centravanti Rodolfo Volk. E’ l’uomo dell’ultimo passaggio, ma non disdegna di puntare a sua volta la porta avversaria”.

