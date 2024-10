Un protocollo per promuovere le donazioni di sangue plasma e piastrine

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) FIRENZE – Unpere facilitare il più possibile ledi, e favorire il ricambio generazionale nella prospettiva di un calo demografico che potrebbe avere un impatto significativo anche sulle. Da qui il via libera della giunta regionale, su proposta dell’assessore Simone Bezzini e dell’assessora Alessandra Nardini, ad un’intesa che le aziende sanitarie potranno sottoscrivere con associazioni del volontariato ed enti pubblici e privati per organizzare insieme, tra dipendenti, collaboratrici e collaboratori, iniziative di sensibilizzazione e divulgazione, giornate dedicate e l’uso, quanto ai permessi per l’assenza retribuita dal lavoro riservati alle donatrici e ai donatori, degli istituti già previsti dai contratti con la possibilità anche di pensare ad ulteriori forme di facilitazione.