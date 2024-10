The Return – Il Ritorno: recensione del film di Uberto Pasolini con Ralph Fiennes #RoFF19 (Di domenica 20 ottobre 2024) The Return – Il Ritorno: recensione del film di Uberto Pasolini con Ralph Fiennes #RoFF19 Partendo dal materiale letterario ben noto, nello specifico gli ultimi dieci libri dell’Odissea, con The Return – Il Ritorno Uberto Pasolini racconta la sua versione del Ritorno di Ulisse a Itaca, restituendo al pubblico un racconto classico, con una messa in scena quasi banale, inesorabilmente impreziosito dal una rilettura puntuale a sottile dei personaggi omerici, visti con gli occhi di un uomo contemporaneo. The Return of a hero, l’uomo si contrappone alla leggenda Un’Odissea dello spirito, senza viaggi, senza mostri, senza dei. Solo un uomo sfinito che torna a casa dopo anni di lontananza, una moglie tenace che lotta per mantenere la fede in un suo inatteso Ritorno e il viaggio di un figlio verso l’età adulta, diviso tra l’amore per sua madre e il peso del mito di suo padre. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di domenica 20 ottobre 2024) The– IldeldiconPartendo dal materiale letterario ben noto, nello specifico gli ultimi dieci libri dell’Odissea, con The– Ilracconta la sua versione deldi Ulisse a Itaca, restituendo al pubblico un racconto classico, con una messa in scena quasi banale, inesorabilmente impreziosito dal una rilettura puntuale a sottile dei personaggi omerici, visti con gli occhi di un uomo contemporaneo. Theof a hero, l’uomo si contrappone alla leggenda Un’Odissea dello spirito, senza viaggi, senza mostri, senza dei. Solo un uomo sfinito che torna a casa dopo anni di lontananza, una moglie tenace che lotta per mantenere la fede in un suo inattesoe il viaggio di un figlio verso l’età adulta, diviso tra l’amore per sua madre e il peso del mito di suo padre.

