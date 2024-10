Sempre più Sinner: vince il Six Kings Slam e 6 milioni di euro, è il più grande (Di domenica 20 ottobre 2024) Jannik Sinner Sempre più nella storia del tennis: vince anche il Six Kings Slam e incassa sei milioni di euro. Il 23enne altoatesino, numero uno del mondo, si impone nella ricca esibizione di Riad, superando il 21enne spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (5-7), 6-3, 6-3 dopo due Sempre più Sinner: vince il Six Kings Slam e 6 milioni di euro, è il più grande L'Identità. Lidentita.it - Sempre più Sinner: vince il Six Kings Slam e 6 milioni di euro, è il più grande Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Jannikpiù nella storia del tennis:anche il Sixe incassa seidi. Il 23enne altoatesino, numero uno del mondo, si impone nella ricca esibizione di Riad, superando il 21enne spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (5-7), 6-3, 6-3 dopo duepiùil Sixe 6di, è il piùL'Identità.

