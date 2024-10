Reggiana, Vido torna al gol in Serie B: i numeri dell'attaccante cresciuto nel Milan (Di domenica 20 ottobre 2024) Nella vittoria casalinga della Reggiana contro il Frosinone nella nona giornata di Serie B c`è stato un protagonista assoluto: Luca Vido, che Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Nella vittoria casalingacontro il Frosinone nella nona giornata diB c`è stato un protagonista assoluto: Luca, che

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Coppa Italia : Monza avanti col brivido - battuto il Sudtirol ai rigori. Ok il Genoa con la Reggiana - . Finisce 9-8 per i brianzoli la lotteria dal dischetto, che premia i ragazzi di Nesta, i quali se la vedranno ora con la vincente di Venezia-Brescia. IL TABELLONE DEI SEDICESIMI DI FINALE TUTTI I RISULTATI DELLA COPPA ITALIA The post Coppa Italia: Monza avanti col brivido, battuto il Sudtirol ai rigori. (Sportface.it)

Reggiana - le pagelle di CM : Motta fa gli straordinari - Vido sfiora il colpaccio - Genoa-Reggiana 1-0 Motta 7,5 Fiamozzi 6 (dal 32` st Vido 6,5) Meroni 5,5 Rozzio 6 Cavallini 6 (dal 32` st Urso) Vergara 5,5 Cigarini 6 (dal... (Calciomercato.com)