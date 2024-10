Locana piange la scomparsa di Ennio Cappelletti, fondatore del rinomato Rifugio Santa Pulenta (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La comunità di Locana si trova nel dolore per la perdita di Ennio Cappelletti, scomparso all’età di 69 anni. Conosciuto per il suo impatto significativo nel panorama locale, Cappelletti ha fatto la storia con il suo Rifugio Santa Pulenta, ma il suo percorso era iniziato molto prima, nei vivaci anni Ottanta, come gestore di una discoteca che ha segnato quella generazione. La sua vita è stata un ricco tessuto di esperienze e passione per l’ospitalità, che ha toccato le vite di tanti. Questo articolo esplorerà la sua vita, il suo lavoro e l’eredità che lascia nella comunità di Locana. Gaeta.it - Locana piange la scomparsa di Ennio Cappelletti, fondatore del rinomato Rifugio Santa Pulenta Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La comunità disi trova nel dolore per la perdita di, scomparso all’età di 69 anni. Conosciuto per il suo impatto significativo nel panorama locale,ha fatto la storia con il suo, ma il suo percorso era iniziato molto prima, nei vivaci anni Ottanta, come gestore di una discoteca che ha segnato quella generazione. La sua vita è stata un ricco tessuto di esperienze e passione per l’ospitalità, che ha toccato le vite di tanti. Questo articolo esplorerà la sua vita, il suo lavoro e l’eredità che lascia nella comunità di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dalla discoteca "Play Back" al rifugio "Santa Pulenta": il Canavese piange un grande imprenditore - Locana ha perso nei giorni scorsi uno dei suoi cittadini più conosciuti: Ennio Cappelletti, deceduto a soli 69 anni. La sua notorietà era dovuta nell’ultimo decennio all’avventura del Rifugio Santa Pu ... (giornalelavoce.it)

LOCANA - Il Canavese in lacrime per Ennio Cappelletti, titolare del rifugio Santa Pulenta - Aveva 69 anni ed era conosciutissimo in tutto il Canavese per aver gestito insieme al figlio Gregory e alla sua famiglia il rifugio alpino Santa Pulenta in località Cambrelle di Locana ... (quotidianocanavese.it)