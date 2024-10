La serie. La leggenda degli 883: lo Strapaese identitario “con due discoteche e 106 farmacie” (Di domenica 20 ottobre 2024) Lo scorso 11 Ottobre è andata in onda su Sky la prima puntata della serie “Hanno ucciso l’uomo ragno – la leggendaria storia degli 883”, biopic del duo pop italiano diventato estremamente popolare nel corso degli anni ’90. La serie diretta da Sydney Sibilia – regista già famoso per le sue storie di anti-eroi che devono lottare contro un sistema che li stritola, così come tratteggiati nel film del 2014 “Smetto quando voglio” – è un romanzo di formazione di due ragazzi che diventano famosi in maniera improvvisa e senza particolari talenti. Sociologia degli 883 Gli 883 diventarono ben presto un fenomeno cult degli anni ’90, ritrattisti di un’estestica che la critica nostrana non ha mai realmente apprezzato, ritenuti probabilmente naif e poco impegnati. Secoloditalia.it - La serie. La leggenda degli 883: lo Strapaese identitario “con due discoteche e 106 farmacie” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Lo scorso 11 Ottobre è andata in onda su Sky la prima puntata della“Hanno ucciso l’uomo ragno – laria storia883”, biopic del duo pop italiano diventato estremamente popolare nel corsoanni ’90. Ladiretta da Sydney Sibilia – regista già famoso per le sue storie di anti-eroi che devono lottare contro un sistema che li stritola, così come tratteggiati nel film del 2014 “Smetto quando voglio” – è un romanzo di formazione di due ragazzi che diventano famosi in maniera improvvisa e senza particolari talenti. Sociologia883 Gli 883 diventarono ben presto un fenomeno cultanni ’90, ritrattisti di un’estestica che la critica nostrana non ha mai realmente apprezzato, ritenuti probabilmente naif e poco impegnati.

