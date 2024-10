Inter spalle al muro, addio drammatico: Barella via per 90 milioni (Di domenica 20 ottobre 2024) Inter spalle al muro: fissato il prezzo di Barella. Solamente in questo modo, e per questa cifra, il centrocampista potrebbe partire Sappiamo benissimo che i migliori giocatori, di tutte le squadre, hanno mercato. Soprattutto delle squadre italiane che a livello economico, purtroppo, hanno meno possibilità delle big della Premier League, per fare un esempio. Barella (Lapresse) – Ilveggente.itE ci sono molti tesserati dell’Inter, finalista della Champions League due anni fa, che fanno gola. Da Lautaro Martinez, ad esempio, che da poco ha rinnovato il proprio accordo, passando per Barella: anche il centrocampista ha messo nero su bianco sul prolungamento ma, nonostante questo, si continua a parlare di un possibile addio. Mettiamo le cose in chiaro: sia il giocatore sia l’Inter non hanno nessuna intenzione di salutarsi. Ilveggente.it - Inter spalle al muro, addio drammatico: Barella via per 90 milioni Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di domenica 20 ottobre 2024)al: fissato il prezzo di. Solamente in questo modo, e per questa cifra, il centrocampista potrebbe partire Sappiamo benissimo che i migliori giocatori, di tutte le squadre, hanno mercato. Soprattutto delle squadre italiane che a livello economico, purtroppo, hanno meno possibilità delle big della Premier League, per fare un esempio.(Lapresse) – Ilveggente.itE ci sono molti tesserati dell’, finalista della Champions League due anni fa, che fanno gola. Da Lautaro Martinez, ad esempio, che da poco ha rinnovato il proprio accordo, passando per: anche il centrocampista ha messo nero su bianco sul prolungamento ma, nonostante questo, si continua a parlare di un possibile. Mettiamo le cose in chiaro: sia il giocatore sia l’non hanno nessuna intenzione di salutarsi.

