Inter Lautar-gol e Roma ko Ma Inzaghi è a pezzi | Calhanoglu e Acerbi infortunati

Napoli e Juve chiamano, l'Inter risponde. Una rete di Lautaro Martinez nella ripresa permette ai nerazzurri di battere la Roma, successo che vale il secondo posto in solitaria a due lunghezze della capolista. Debilitata da due infortuni nel primo tempo, uno a Calhanoglu e l'altro ad Acerbi, gli ospiti hanno colpito l'avversario in una delle rare distrazioni dei padroni di casa, troppo timidi e incapaci di creare grattacapi a Sommer dopo essersi ritrovati sotto. L'Inter lancia un segnale forte al campionato, trascinata dal suo leader e capitano, e inizia nel migliore dei modi questo ciclo terribile di partite, nell'attesa di affrontare tra un weekend la Juventus. Passo indietro invece per i ragazzi di Juric, che non riescono a uscire dalle sabbie mobili di metà classifica nonostante una prova generosa.

