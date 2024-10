Impresaitaliana.net - Fiera settimanale di Piedimone Matese, il sindaco incontra la Fiva Confcommercio

(Di domenica 20 ottobre 2024) Fumata bianca per la sistemazione dellain piazza Europa, ilCivitillo: “Individuato uno spazio adeguato e attrezzato, sarà pronto entro fine anno” Ladi Piedimontetroverà casa in piazza Europa entro fine anno. E’ quanto ha fatto sapere ilVittorio Civitillo al termine dell’incontro tenuto al Comune con Vincenzo De Matteo, presidente, e Maria Russo, coordinatriceCaserta. Un incontro che era stato sollecitato dall’associazione di categoria per affrontare alcuni dei disagi subiti dagli operatori del mercato negli ultimi mesi. “Non potendo ubicare il mercato in altre zone della città e nell’area originariamente occupata – ha spiegato il– sia per ragioni di traffico e decoro ma anche per motivi di sicurezza, stiamo realizzando uno spazio adeguato e attrezzato in piazza Europa.