Empoli-Napoli 0-1: Kvaratskhelia sfata il tabù e tiene Conte al 1° posto della Serie A (Di domenica 20 ottobre 2024) Più difficile del previsto. Molto di più. Ma anche per questo probabilmente ancora più bella. Il Napoli sale sull'ottovolante resta a capotavola dopo essersi aggiudicato il Ilmattino.it - Empoli-Napoli 0-1: Kvaratskhelia sfata il tabù e tiene Conte al 1° posto della Serie A Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Più difficile del previsto. Molto di più. Ma anche per questo probabilmente ancora più bella. Ilsale sull'ottovolante resta a capotavola dopo essersi aggiudicato il

Il Napoli passa a Empoli - Conte rompe un tabù : è successo per la prima volta - Conte batte per la prima volta l’Empoli: il dato Per la prima volta in questa stagione, l’Empoli ha subìto un gol in casa. Nonostante un ottimo avvio di stagione, i toscani hanno dovuto arrendersi alla solidità del Napoli che è riuscito a vincere una partita molto complicata grazie anche al cambio modulo a partita in corso di Antonio Conte. (Spazionapoli.it)

Napoli conquista tre punti a Empoli grazie a un rigore di Kvaratskhelia in una partita intensa - La partita si è dimostrata molto combattuta, con un Empoli ben preparato e motivato a ottenere un risultato positivo davanti ai propri sostenitori. Nel finale di partita, David Neres ha avuto una chance importante per raddoppiare il vantaggio, con una percussione personale che ha messo alla prova la difesa dell’Empoli, sfruttando gli spazi creati. (Gaeta.it)

L’Empoli spaventa il Napoli - poi ci pensa Kvara : Conte da solo in vetta - In assenza del centravanti belga, dal dischetto si è presentato Kvaratskhelia che, con una rincorsa lenta, ha spiazzato Vasquez. itPer quanto riguarda il match, come si poteva ipotizzare alla vigilia per il Napoli è stata una trasferta particolarmente insidiosa. Proprio l’argentino è riuscito a trasmettere la grinta necessaria ai compagni e da una sua occasione è nato il rigore procurato da ... (Calciomercato.it)