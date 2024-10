Djokovic batte Nadal, è terzo nel Six Kings Slam (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Novak Djokovic batte l’eterno rivale Rafael Nadal nell’ultimo faccia a faccia della carriera e chiude al terzo posto il Six Kings Slam, la ricca esibizione che si conclude oggi a Riad, in Arabia Saudita. Il 37enne serbo, numero 4 del mondo, sconfigge il 38enne spagnolo, sceso al numero 153 del ranking Atp e prossimo al ritiro, con il punteggio di 6-2, 7-6 (7-5) dopo un’ora e mezza di gioco. Si chiude una rivalità stellare nella storia del tennis e dello sport: Djokovic centra il 32esimo successo in 61 confronti diretti, il duello eterno va in archivio con lo score di 32-29. “Non so da dove cominciare. Ripenso alla prima sfida nel 2005, sono passati quasi 20 anni Sei un atleta incredibile, un giocatore speciale. La rivalità è stata durissima, magari ci berremo una cosa per riflettere sulla vita. .com - Djokovic batte Nadal, è terzo nel Six Kings Slam Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Novakl’eterno rivale Rafaelnell’ultimo faccia a faccia della carriera e chiude alposto il Six, la ricca esibizione che si conclude oggi a Riad, in Arabia Saudita. Il 37enne serbo, numero 4 del mondo, sconfigge il 38enne spagnolo, sceso al numero 153 del ranking Atp e prossimo al ritiro, con il punteggio di 6-2, 7-6 (7-5) dopo un’ora e mezza di gioco. Si chiude una rivalità stellare nella storia del tennis e dello sport:centra il 32esimo successo in 61 confronti diretti, il duello eterno va in archivio con lo score di 32-29. “Non so da dove cominciare. Ripenso alla prima sfida nel 2005, sono passati quasi 20 anni Sei un atleta incredibile, un giocatore speciale. La rivalità è stata durissima, magari ci berremo una cosa per riflettere sulla vita.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Djokovic batte Nadal - è terzo nel Six Kings Slam - Ultimo duello prima del ritiro dello spagnolo Novak Djokovic batte l'eterno rivale Rafael Nadal nell'ultimo faccia a faccia della carriera e chiude al terzo posto il Six Kings Slam, la ricca esibizione che si conclude oggi a Riad, in Arabia Saudita. Il 37enne serbo, numero 4 del mondo, sconfigge il 38enne spagnolo, sceso al numero […]. (Sbircialanotizia.it)

Djokovic batte Nadal - è terzo nel Six Kings Slam - . (Adnkronos) – Novak Djokovic batte l'eterno rivale Rafael Nadal nell'ultimo faccia a faccia della carriera e chiude al terzo posto il Six Kings Slam, la ricca esibizione che si conclude oggi a Riad, in Arabia Saudita. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Webmagazine24.it)

Djokovic batte Nadal - è terzo nel Six Kings Slam - Il 37enne serbo, numero 4 del mondo, sconfigge il 38enne spagnolo, sceso al numero 153 del ranking Atp e […]. (Adnkronos) – Novak Djokovic batte l'eterno rivale Rafael Nadal nell'ultimo faccia a faccia della carriera e chiude al terzo posto il Six Kings Slam, la ricca esibizione che si conclude oggi a Riad, in Arabia Saudita. (Periodicodaily.com)