Carlo Conti commenta l'annuncio su Sanremo durante il debutto di Amadeus: "Piccolo cavillo" (Di domenica 20 ottobre 2024) Carlo Conti si appresta a condurre nuovamente Sanremo. La macchina del Festival è già messa in moto, perché un evento di tale portata richiede grande concentrazione e lavoro nel dietro le quinte. Lo sa bene il conduttore, che ne ha già tre alle spalle e che oggi, alla fine, non ha niente da dimostrare. La carriera di Conti parla per lui, del resto: grande professionista garbato, mai fuori posto, sempre con l'intenzione di fare del suo meglio. Ed è così che, in una lunga intervista, ha scelto di commentare quel gesto "contro" Amadeus che non è passato inosservato ai più. Carlo Conti, la verità sull'annuncio su Sanremo durante il debutto di Amadeus sul Nove Questa stagione televisiva è a dir poco indimenticabile per chi ama e segue la televisione. Perché tutti quegli equilibri a cui siamo stati abituati negli anni si sono assottigliati, fino a offrire una panoramica diversa.

Carlo Conti : i due nomi che sta corteggiando per Sanremo 2025 - Carlo Conti in queste settimane sta lavorando al cast della prossima edizione del Festival di Sanremo e in questi giorni molti nomi sono trapelati fra i papabili Big. Il conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo sta infatti cercando in tutti i modi di dare a Gerardina una seconda possibilità facendola risalire sul palco dell’Ariston“. (Biccy.it)

Un Sanremo “neomelodico” - 3 artisti campani per Carlo Conti : un nuovo caso Geolier alle porte - Nel tempo non è mai realmente esploso al di fuori della Campania e porta con sé quel tipo di racconto incentrato sul riscatto. Rocco Hunt e Matteo Paolillo portano in alto infatti lo stendardo di Salerno. Forse la vedremo davvero”. Conti vorrà però strizzare l’occhio anche ai giovanissimi, ed ecco così l’ipotesi Anna: “Lei ha fatto questo exploit tremendo la scorsa estate. (Dilei.it)

Tre big della musica neomelodica verso il Festival di Sanremo di Carlo Conti - it. Non penso sia ancora il tempo per lui, non ancora in gara. “Mi giunge voce che Gigi D’Alessio sta scrivendo un pezzo per Sal Da Vinci per presentare a Sanremo, mentre da Salerno ci sono altre due proposte, ovvero Rocco Hunt e Matteo Paolillo“. Anche lei è probabile e forse la vedremo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Studio 100 ... (Biccy.it)