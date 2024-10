Napolipiu.com - Capuano punge il Napoli “Regalato un rigorino” la risposta di Alvino è da applausi

(Di domenica 20 ottobre 2024) Le polemiche sul rigore di Empoli-e la replicante di CarloIlcontinua la sua corsa in campionato, conquistando la terza vittoria consecutiva con l’1-0 sull’Empoli grazie al rigore di Khvicha Kvaratskhelia. Gli azzurri, guidati da Antonio Conte, restano in vetta alla classifica e ora si preparano per il prossimo match contro il Lecce, in programma il 26 ottobre allo Stadio Maradona. Tuttavia, non sono mancate le solite polemiche, soprattutto da parte di alcuni giornalisti del Nord. Giovanni, infatti, ha voluto minimizzare il successo del, definendo il rigore concesso a Politano come un “che non si dovrebbe più vedere“ e aggiungendo che ilavrebbe “vinto di corto muso, capitalizzando al massimo una prestazione a lungo non sufficiente”.