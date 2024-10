Ilnapolista.it - Caprile: «Tra il primo e il secondo tempo il mister ci ha svegliato. Ci ha dato una marcia in più»

(Di domenica 20 ottobre 2024)ha parlato a Dazn dopo la vittoria del Napoli sull’Empoli. Su Kvara: «Kvara com’è in campo così è in allenamento: un fenomeno». Sulla partita: «I primi venticinque minuti abbiamo fatto fatica, loro sono entrati meglio in campo. Non deve più accadere. Abbiamo vinto, siamo contenti».sull’imminente ritorno di Meret Sul suo ruolo che per ora è di: «Sicuramente il mio ruolo lo decide il, io sono concentrato sul campo, mi alleno forte e voglio mettere in difficoltà il. Alex sta tornando e vedrà il. Sono concentrato nell’allenarmi forte, il lavoro prima o poi paga». Su cosa ha detto Conte alla squadra tra: «No diciamo ci haper usare un eufemismo. Ci haunain più per affrontare il».