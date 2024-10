Adamo Dionisi, come è morto l'attore: la malattia scoperta da poco e il ricovero a Roma (Di domenica 20 ottobre 2024) Adamo Dionisi è morto a 59 anni. Il Manfredi di Suburra si è spento a Roma domenica 20 ottobre. Meno di un mese fa il compleanno. L'ultima interpretazione, un cameo nel Leggo.it - Adamo Dionisi, come è morto l'attore: la malattia scoperta da poco e il ricovero a Roma Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di domenica 20 ottobre 2024)a 59 anni. Il Manfredi di Suburra si è spento adomenica 20 ottobre. Meno di un mese fa il compleanno. L'ultima interpretazione, un cameo nel

È morto Adamo Dionisi - attore cult di "Suburra" : la sua storia - dal carcere al cinema - Adamo Dionisi, noto attore romano, è scomparso all'età di 59 anni. Celebre per aver interpretato il ruolo del boss Manfredi Anacleti nella serie televisiva Suburra, Dionisi era malato da tempo. Prima di intraprendere la carriera d'attore, aveva avuto un passato come capo ultrà della Curva della... (Today.it)

Morto Adamo Dionisi - il boss Manfredi Anacleti di Suburra - La carriera di Adamo Dionisi si è sviluppata nel mondo dello spettacolo dopo diverse vicissitudini che l'hanno spinto a coltivare la passione per la recitazione e partecipare a tantissime produzioni cinematografiche e televisive nel corso degli anni. Malato da tempo, Dionisi si è spento nella sua città natale. (Movieplayer.it)

La scomparsa di Adamo Dionisi : un lutto che segna il mondo del cinema italiano - Questo personaggio è diventato simbolo di una narrazione cinematografica che affronta le tematiche del potere, della corruzione e della criminalità organizzata in una Roma contemporanea. Il ricordo di Adamo Dionisi nel panorama della cultura italiana La perdita di Adamo Dionisi non segna solo la scomparsa di un attore talentuoso, ma un punto di riferimento per molti giovani artisti che aspirano ... (Gaeta.it)