Un’altra allerta meteo rossa. Scuole chiuse, l’occhio è ai fiumi: "Dopo il 2023 territorio fragile" (Di sabato 19 ottobre 2024) Un allarme. Un altro, l’ennesimo. Siamo di nuovo in allerta meteo rossa, nella giornata di oggi, per criticità idraulica. l’occhio va di nuovo ai fiumi e in via preventiva ieri pomeriggio, in attesa del maltempo, è stata decisa in tutta la provincia la chiusura per oggi di tutte le Scuole di ogni ordine e grado, delle Università e degli altri luoghi di aggregazione come biblioteche, cimiteri, impianti sportivi, centri giovanili e mercati. Ilrestodelcarlino.it - Un’altra allerta meteo rossa. Scuole chiuse, l’occhio è ai fiumi: "Dopo il 2023 territorio fragile" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un allarme. Un altro, l’ennesimo. Siamo di nuovo in, nella giornata di oggi, per criticità idraulica.va di nuovo aie in via preventiva ieri pomeriggio, in attesa del maltempo, è stata decisa in tutta la provincia la chiusura per oggi di tutte ledi ogni ordine e grado, delle Università e degli altri luoghi di aggregazione come biblioteche, cimiteri, impianti sportivi, centri giovanili e mercati.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Allerta meteo arancione per oggi in tutta la Sicilia : elevato rischio di nubifragi - Il terzo weekend di ottobre inizierà all’insegna del maltempo, soprattutto su nord-est e regioni centro-meridionali, con elevato rischio. . Secondo il Centro meteo italiano, le condizioni nelle prossime ore risulteranno instabili o perturbate, prima al centro-nord e poi entro sera anche al sud. La saccatura depressionaria che si muove sul Mediterraneo occidentale porta intenso maltempo ... (Gazzettadelsud.it)

Maltempo oggi in Italia - allerta meteo rossa in Emilia Romagna e arancione in 7 regioni - (Adnkronos) – Il maltempo oggi 19 ottobre non dà tregua sull'Italia: pioggia e nubifragi in agguato, scatta l'allerta rossa in… L'articolo Maltempo oggi in Italia, allerta meteo rossa in Emilia Romagna e arancione in 7 regioni proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Maltempo : scuole chiuse e stop al calcio in diverse Regioni per l'allerta Meteo. Ecco dove - L'Italia continua a essere flagellata dal maltempo con forti temporali e piogge torrenziali che stanno causando numerosi disagi in diverse aree del Paese. L'allerta meteo ha spinto... (Leggo.it)