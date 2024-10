Una mano all'integrazione: ripartono i corsi d'italiano per stranieri (Di sabato 19 ottobre 2024) ripartono a Bagnacavallo i corsi gratuiti in italiano per stranieri, organizzati dal Centro provinciale per l’istruzione degli adulti di Ravenna e dall’associazione di volontariato Coordinamento per la Pace, in collaborazione con il Comune e la Biblioteca Taroni, l’associazione interculturale Jam Ravennatoday.it - Una mano all'integrazione: ripartono i corsi d'italiano per stranieri Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024)a Bagnacavallo igratuiti inper, organizzati dal Centro provinciale per l’istruzione degli adulti di Ravenna e dall’associazione di volontariato Coordinamento per la Pace, in collaborazione con il Comune e la Biblioteca Taroni, l’associazione interculturale Jam

Ripartono i corsi dell’Accademia della Nunziata - Nel 1957 sposa Anna Casini. Come dormire per riposare” tenuto dalla psicologa Cristina Minotti. Entrambi hanno seguito sempre, con particolare legame affettivo, le vicende della Cassa Rurale e Artigiana di San Giovanni Valdarno (oggi Banca del Valdarno). . Dopo il servizio di leva è Ufficiale dei Carabineri. (Lanazione.it)

Ripartono ad Arezzo i corsi gratuiti di Sahaja Yoga - una via per ritrovare la pace - Si parla molto di pace ma spesso non riusciamo a sentirci in pace neppure con noi stessi. Viviamo disconnessi non solo dalla Madre Terra e dalla natura che è intorno a noi ma anche dal nostro sé più profondo: spesso i nostri pensieri vanno in una direzione e il nostro cuore desidera andare... (Arezzonotizie.it)

Arezzo : ripartono i corsi gratuiti di Sahaja Yoga per ritrovare la pace interiore - Il primo ciclo di incontri avrà inizio lunedì 14 ottobre alle 21:00, mentre il secondo partirà venerdì 18 ottobre alle 18:30. Shri Mataji Nirmala Devi, nata nel 1923 a Chindwara, in India, è stata una figura fondamentale nella lotta per la liberazione del Paese accanto a Gandhi. Per maggiori informazioni contattare i numeri 347 2326460 o 348 8269822. (Lortica.it)