Tosca: “Donne non devono essere solo sexy, serve più cultura” (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Al Premio Tenco Tosca è di casa. Lei ci scherza su, ma non troppo. “Ho anche la tessera come membro onorario dal 2002, vi voglio molto bene” racconta la cantante, premiata negli scorsi anni con diverse targhe dallo storico Club. E venerdì salita sul palco come ospite assieme all’argentina Teresa Parodi, premio Tenco 2024, alla quale è molto legata. “Per me questo luogo è una riserva protetta, va coccolato e preservato – dice -. C’è bisogno di bellezza e di qualcosa fuori dal tempo” proprio come è la kermesse dedicata alla canzone d’autore. Alll’Ariston, assieme alla cantante argentina, Tosca ha eseguito diversi brani tra cui ‘La Cigarra’, brano scritto nel 1973 e cantato da María Elena Walsh che diventò con gli anni un inno popolare per tutti i cantautori vittime della censura o dell’esilio durante la dittatura militare post Peron. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Al Premio Tencoè di casa. Lei ci scherza su, ma non troppo. “Ho anche la tessera come membro onorario dal 2002, vi voglio molto bene” racconta la cantante, premiata negli scorsi anni con diverse targhe dallo storico Club. E venerdì salita sul palco come ospite assieme all’argentina Teresa Parodi, premio Tenco 2024, alla quale è molto legata. “Per me questo luogo è una riserva protetta, va coccolato e preservato – dice -. C’è bisogno di bellezza e di qualcosa fuori dal tempo” proprio come è la kermesse dedicata alla canzone d’autore. Alll’Ariston, assieme alla cantante argentina,ha eseguito diversi brani tra cui ‘La Cigarra’, brano scritto nel 1973 e cantato da María Elena Walsh che diventò con gli anni un inno popolare per tutti i cantautori vittime della censura o dell’esilio durante la dittatura militare post Peron.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Toscana - Lega : “corso di nuoto per sole donne islamiche - è follia” - Per la Lega, si tratta di una proposta assolutamente incostituzionale da fermare in tutti i modi. ''Chiediamo al PD toscano e al sindaco di fare un passo indietro''. (Imolaoggi.it)

Toscana delle donne 2024 : apre Stefania Sandrelli - it La Toscana delle Donne prosegue dal 16 novembre con oltre dieci giorni e 50 iniziative e eventi tutti gratuiti. Cinquanta eventi tutti con ingresso libero per ‘La Toscana delle donne’. Toscana delle donna 2024, prende ufficialmente il via il 16 novembre la terza edizione de La Toscana delle Donne 2024 che quest’anno ha come titolo ‘Il Viaggio’. (Corrieretoscano.it)

La Toscana delle Donne - a novembre parte ‘Il Viaggio’ verso diritti e parità di genere - Lunedì 25 novembre nella Giornata contro la violenza sulle donne, mentre Palazzo Strozzi Sacrati si illumina di rosso, alle 16. Attraverso brani musicali di ogni genere, il coro intonerà canti di libertà e forza, intrecciando melodie che spaziano dal pop al classico, fino a toccare l'anima con i toni della tradizione e della modernità. (Lanazione.it)