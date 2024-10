Toghe rosse e migranti, la denuncia di Sara Kelany: “Magistrati ideologizzati, si sostituiscono al governo” (Di sabato 19 ottobre 2024) La decisione del Tribunale di Roma sui migranti trasferiti nei centri albanesi è “una cosa grave: una decisione precostituita” e “quella magistrata doveva astenersi”. Lo ha detto Sara Kelany, responsabile immigrazione di FdI, intervistata dal Corriere della Sera. Secondo la deputata di FdI, “i giudici hanno male interpretato una sentenza della Corte europea che non c’entra” perché, sostiene, non ridimensiona il concetto di Paese sicuro ma “solo di ‘porzioni’ insicure in un Paese sicuro, citando la Transnistria in Moldova. Non è il caso nostro. E la norma è pure cambiata. Perché citarla se non c’entra nulla?”- Kelany: il problema sono i Magistrati ideologizzati Kelany nega inoltre che ci sia una guerra con la magistratura: “No, con i Magistrati ideologizzati che ricoprono, guarda caso, sempre gli stessi ruoli. Secoloditalia.it - Toghe rosse e migranti, la denuncia di Sara Kelany: “Magistrati ideologizzati, si sostituiscono al governo” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La decisione del Tribunale di Roma suitrasferiti nei centri albanesi è “una cosa grave: una decisione precostituita” e “quella magistrata doveva astenersi”. Lo ha detto, responsabile immigrazione di FdI, intervistata dal Corriere della Sera. Secondo la deputata di FdI, “i giudici hanno male interpretato una sentenza della Corte europea che non c’entra” perché, sostiene, non ridimensiona il concetto di Paese sicuro ma “solo di ‘porzioni’ insicure in un Paese sicuro, citando la Transnistria in Moldova. Non è il caso nostro. E la norma è pure cambiata. Perché citarla se non c’entra nulla?”-: il problema sono inega inoltre che ci sia una guerra con la magistratura: “No, con iche ricoprono, guarda caso, sempre gli stessi ruoli.

