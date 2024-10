Stroncato da un infarto il boss della 'ndrangheta Pino Romano (Di sabato 19 ottobre 2024) È morto a 65 anni Giuseppe Pino Romano , boss legato alla 'ndrangheta e riferimento tra la provincia di Brescia e quella di Bergamo. È stato Stroncato da infarto. Feedpress.me - Stroncato da un infarto il boss della 'ndrangheta Pino Romano Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 19 ottobre 2024) È morto a 65 anni Giuseppelegato alla 'e riferimento tra la provincia di Brescia e quella di Bergamo. È statoda

Silvano Janes stroncato in gara da un infarto - Tragedia durante il campionato europeo di Gravel in corso domenica 13 ottobre sull'Altopiano di Asiago (provincia di Vicenza). Il ciclista trentino Silvano Janes, 69 anni, si è accasciato in gara a causa di un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. Per mezz'ora hanno tentato di... (Today.it)

Pilota Turkish Airlines muore dopo malore improvviso durante il volo Seattle-Istanbul - 59enne stroncato da infarto - Il 59enne Districhtin Pehlivan è stato stroncato da un infarto e l'Airbus 350 è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza a New York. Così il portavoce della compagnia Yahya Ustun su X: "Il pilota del no . Pilota della Turkish Airlines muore dopo malore improvviso durante il volo Seattle-Istanbul. (Ilgiornaleditalia.it)

Ciclismo in lutto : campione italiano stroncato da infarto durante la gara - In segno di lutto e rispetto, proprio a seguito del drammatico evento, gli organizzatori hanno sospeso le gare amatoriali, mantenendo solo l’assegnazione dei titoli nella categoria élite. Uno dei più noti ciclisti italiani è stato stroncato da un infarto durante il Campionato Europeo Gravel che era in corso di svolgimento sull’Altopiano di Asiago Silvano Janes, 69 anni, noto cicloamatore ... (Cityrumors.it)