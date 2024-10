Scatta l'allerta rossa: i fiumi fanno paura in Emilia-Romagna. Le regioni a rischio (Di sabato 19 ottobre 2024) Il maltempo preoccupa ancora una volta l'Emilia-Romagna dove oggi è un vigore un'allerta rossa. A Bagnacavallo, nel Ravennate, sono state disposte evacuazioni in via precauzionale nelle zone già colpite dall'alluvione di settembre: si tratta delle frazioni di Traversara, Borghetto e dell'area di via Muraglione a Boncellino. È stato allestito un centro di accoglienza. Le scuole oggi sono chiuse in tutta la provincia così come accade nel Modenese dove sotto osservazione ci sono i fiumi Secchia e Panaro i cui livelli potrebbero superare soglia 3. Le piene sono attese nel pomeriggio. A Bologna sono chiusi parchi e centro sportivi ed è stata disposta l'evacuazione dei residenti a Selva Malvezzi, frazione di Molinella. «Le previsioni meteo - dice poi il sindaco di Faenza, Massimo Isola - sono confermate, ma spostate in avanti verso la seconda metà della giornata. Iltempo.it - Scatta l'allerta rossa: i fiumi fanno paura in Emilia-Romagna. Le regioni a rischio Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il maltempo preoccupa ancora una volta l'dove oggi è un vigore un'. A Bagnacavallo, nel Ravennate, sono state disposte evacuazioni in via precauzionale nelle zone già colpite dall'alluvione di settembre: si tratta delle frazioni di Traversara, Borghetto e dell'area di via Muraglione a Boncellino. È stato allestito un centro di accoglienza. Le scuole oggi sono chiuse in tutta la provincia così come accade nel Modenese dove sotto osservazione ci sono iSecchia e Panaro i cui livelli potrebbero superare soglia 3. Le piene sono attese nel pomeriggio. A Bologna sono chiusi parchi e centro sportivi ed è stata disposta l'evacuazione dei residenti a Selva Malvezzi, frazione di Molinella. «Le previsioni meteo - dice poi il sindaco di Faenza, Massimo Isola - sono confermate, ma spostate in avanti verso la seconda metà della giornata.

