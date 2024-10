Romania, nuovo attacco di droni russi a Costanza: si alzano gli F16 e F18 della Nato. Cosa c'è dietro? La minaccia (continua) di Mosca sul fianco Est (Di sabato 19 ottobre 2024) La minaccia russa sul fianco Est della Nato è ormai persistente. Negli ultimi due giorni nel mirino di Mosca è finita la Romania. L'ultimo caso risale alla notte scorsa, tra Ilmessaggero.it - Romania, nuovo attacco di droni russi a Costanza: si alzano gli F16 e F18 della Nato. Cosa c'è dietro? La minaccia (continua) di Mosca sul fianco Est Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Larussa sulEstè ormai persistente. Negli ultimi due giorni nel mirino diè finita la. L'ultimo caso risale alla notte scorsa, tra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Drone russo al confine con la Romania - la sfida (sempre meno velata) di Mosca alla Nato. E Bucarest si prepara a difendersi - Il servizio di frontiera ucraino registra gli ultimi attacchi russi sui confini della NATO. Secondo quanto riportato l'attacco di un drone russo ha colpito il valico di frontiera con la... (Ilmessaggero.it)

Nato - ok di Washington alla vendita di 32 caccia stealth F-35 alla Romania - "La vendita proposta sosterrà gli obiettivi di politica estera e di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, rafforzando la sicurezza di un alleato della NATO che è una forza importante per la stabilità politica ed economica in Europa", si legge nel comunicato del Dipartimento di Stato Usa. La Romania, in una posizione strategica alle porte dell'Ucraina e del Mar Nero, inoltre ha iniziato proprio ... (Quotidiano.net)

Droni russi nei cieli di Romania e Lituania. Rischio di scontro con la Nato - Completamente diverso il caso delle armi ipersoniche, che possono toccare i 6. POLONIA: ABBIAMO DIRITTO DI DIFENDERE LO SPAZIO AEREO “Abbiamo il diritto, riconosciuto dalla Costituzione e dalle leggi internazionali, di proteggere il nostro spazio aereo“. Un’idea che non è ben vista dagli altri Alleati a causa dei rischi che comporterebbe. (Thesocialpost.it)