Roma-Inter, Hermoso in panchina: cambio! Probabile formazione – Sky (Di sabato 19 ottobre 2024) Meno uno a Roma-Inter. Novità dalla rifinitura dei giallorossi, con Ivan Juric che mette in panchina Mario Hermoso. La Probabile formazione. ULTIME – Sia Roma che Inter hanno concluso i loro allenamenti di rifinitura. In casa Inter, Simone Inzaghi dovrà fare a meno, oltre di Piotr Zielinski, anche di Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, infatti, non partirà con la squadra verso la Capitale. Al suo posto, sarà aggregato il talentuoso Thomas Berenbruch dalla Primavera. Quanto alla Probabile formazione dell’Inter, il mister piacentino sembra ormai essersi deciso anche per quanto concerne la retroguardia arretrata. I nerazzurri partiranno nel pomeriggio verso Roma. In casa giallorossa, invece, poco fa ha parlato in conferenza stampa Juric, il quale ha espresso anche delle belle parole nei confronti del suo ex giocatore Federico Dimarco. Inter-news.it - Roma-Inter, Hermoso in panchina: cambio! Probabile formazione – Sky Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Meno uno a. Novità dalla rifinitura dei giallorossi, con Ivan Juric che mette inMario. La. ULTIME – Siachehanno concluso i loro allenamenti di rifinitura. In casa, Simone Inzaghi dovrà fare a meno, oltre di Piotr Zielinski, anche di Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, infatti, non partirà con la squadra verso la Capitale. Al suo posto, sarà aggregato il talentuoso Thomas Berenbruch dalla Primavera. Quanto alladell’, il mister piacentino sembra ormai essersi deciso anche per quanto concerne la retroguardia arretrata. I nerazzurri partiranno nel pomeriggio verso. In casa giallorossa, invece, poco fa ha parlato in conferenza stampa Juric, il quale ha espresso anche delle belle parole nei confronti del suo ex giocatore Federico Dimarco.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ex Inter - Branca : "Due volte vicino alla Roma - non sarei sorpreso se mi chiamassero ancora" - Marco Branca, ex attaccante e dirigente, parla al Messaggero, svelando anche di essere stato vicino a trasferirsi alla Roma: `Quello che ho... (Calciomercato.com)

Roma-Inter - rivedi la conferenza stampa di Ivan Juric (VIDEO) - Il tecnico giallorosso ha sottolineato la forza dei Campioni d’Italia in carica, ma allo stesso tempo ha espresso fiducia sulle possibilità dei propri giocatori di mettere in difficoltà gli uomini di Inzaghi. Il video della conferenza stampa pre-partita di Ivan Juric alla vigilia di Roma-Inter, match in programma domani sera all’Olimpico e valido per l’ottava giornata della Serie A 2024/2025. (Sportface.it)

Roma-Inter - Juric in conferenza stampa : “Ecco dove possiamo migliorare - Dybala e Dovbyk ok” - Ivan Juric (fonte: © LaPresse) – Calciomercato. it, le sue dichiarazioni principali sulle ultime di formazione e non solo. Ivan Juric parla a Trigoria alla vigilia di Roma-Inter, le parole in conferenza stampa dell’allenatore giallorosso Weekend di campionato denso di appuntamenti di alto livello. (Calciomercato.it)