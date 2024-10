Gaeta.it - Nuovo ponte di Castel d’Ultimo: lavori di ristrutturazione avanzano a San Pancrazio in Val d’Ultimo

(Di sabato 19 ottobre 2024) In Val, l'importante progetto di rifacimento deldiè attualmente in fase di attuazione. I, avviati a metà luglio, mirano a migliorare la sicurezza e la funzionalità dell'infrastruttura, essenziale per il collegamento tra i comuni della zona. L'installazione delle nuove strutture in acciaio corten procede a ritmi sostenuti, promettendo di completare laentro il prossimo anno. Questa iniziativa non solo rinnova un elemento chiave della viabilità locale, ma si inserisce anche in un contesto di investimenti per il miglioramento delle infrastrutture provinciali. Aggiornamenti suidiAttualmente, idi assemblaggio deldistanno compiendo rapidi progressi, con oltre il 75% della struttura in acciaio già montata.