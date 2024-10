Nubifragi a Catania: strade allagate e auto trascinate. I video del ciclone mediterraneo sulla Sicilia (Di sabato 19 ottobre 2024) Sembra un fiume via Etnea nelle immagini che provengono da Catania. La via principale della seconda città della Sicilia è diventata un torrente di acqua torbida e fangosa tanto forte da trascinare con sé chi cerca di attraversarla, così come sedie, tavolini dei bar e vasi del verde pubblico, mentre gli autobus si muovono a fatica con il muso semisommerso. I video pubblicati su Catania Today mostrano un’auto spostata dall’acqua e incastrata sotto gli archi della ferrovia vicino alla pescheria. Mentre dall’aeroporto di Catania sono stati dirottati quattro voli verso Palermo. Le scuole chiuse a Catania L’arrivo dei Nubifragi sulla Sicilia era previsto, con picchi di 80 millimetri nella giornata di oggi, ovvero circa l’80% della quantità di pioggia che mediamente cade sulla città nell’intero mese di ottobre. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 19 ottobre 2024) Sembra un fiume via Etnea nelle immagini che provengono da. La via principale della seconda città dellaè diventata un torrente di acqua torbida e fangosa tanto forte da trascinare con sé chi cerca di attraversarla, così come sedie, tavolini dei bar e vasi del verde pubblico, mentre glibus si muovono a fatica con il muso semisommerso. Ipubblicati suToday mostrano un’spostata dall’acqua e incastrata sotto gli archi della ferrovia vicino alla pescheria. Mentre dall’aeroporto disono stati dirottati quattro voli verso Palermo. Le scuole chiuse aL’arrivo deiera previsto, con picchi di 80 millimetri nella giornata di oggi, ovvero circa l’80% della quantità di pioggia che mediamente cadecittà nell’intero mese di ottobre.

