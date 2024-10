Migranti: quel che dovrebbe succedere se il “sistema Albania” funzionasse davvero (Di sabato 19 ottobre 2024) Con il primo gruppo di Migranti un fallimento annunciato. Ma "esternalizzare" il problema è ormai una tendenza in Europa. Migranti: quel che dovrebbe succedere se il “sistema Albania” funzionasse davvero InsideOver. It.insideover.com - Migranti: quel che dovrebbe succedere se il “sistema Albania” funzionasse davvero Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Con il primo gruppo diun fallimento annunciato. Ma "esternalizzare" il problema è ormai una tendenza in Europa.chese il “InsideOver.

Sentenza sui migranti in Albania - FdI : «Sinistra giudiziaria in aiuto a quella parlamentare». L’opposizione attacca : «Pagliacciata disumana» - Questo è inaccettabile». twitter. «È evidente che siamo di fronte a un’invasione di campo di una parte della magistratura, politicizzata, che in questo modo vuole fare opposizione a questo governo ed a questa maggioranza». . I dodici migranti, sbarcati il 16 ottobre nel porto di Shengjin, dovranno fare dunque ritorno in Italia. (Open.online)

Migranti - Francia pronta ad accordi come quello Italia-Albania - "C'è la volontà che la Francia possa firmare accordi simili a quello fra Italia e Albania" per il trasferimento di migranti richiedenti asilo. (Imolaoggi.it)

Per Meloni - Unifil e migranti sono dossier complementari. Come quello per normalizzare Assad - L’Italia non arretra, Unifil resterà al suo posto e forse sarà addirittura rafforzata. E’ questa la rassicurazione che Giorgia Meloni porterà oggi in dote al premier libanese Najib MikatiContenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)