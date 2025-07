Ultimo in concerto allo Stadio Olimpico | la scaletta delle canzoni

L’attesa sta per finire: Ultimo torna a conquistare il pubblico dello Stadio Olimpico con un concerto imperdibile. La sua musica, intrisa di emozioni e sincerità, continua a toccare i cuori di milioni di fan. Tra brani storici e nuove sorprese, preparatevi a vivere una notte indimenticabile. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla scaletta delle canzoni e le date dell’evento. Ultimo allo Stadio Olimpico: date e scaletta, un appuntamento da non perdere.

A volte le favole si realizzano e quella di Ultimo continua, giorno dopo giorno. Da anni il cantante romano è uno degli artisti più ascoltato, i suoi concerti sono sold out e i suoi brani conquistano milioni di views. Testi emozionanti, toccanti che lasciano il segno, tra poco tornerà allo Stadio Olimpico e sarà un vero spettacolo. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla scaletta. Ultimo allo Stadio Olimpico: date e scaletta. Il 10 e l'11 luglio 2025 Ultimo si esibirà allo Stadio Olimpico. Le due serate sono sold out e c'è chi spera in un biglietto dell'ultimo minuto. Intanto, si attende la scaletta ufficiale ma vi sono buone probabilità che sia molto simile a quella dello scorso anno.