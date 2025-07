Seregno Città dello Sport Polemica sulle parcelle d’oro ai big del mondo agonistico

Seregno si fregia del titolo di Città Europea dello Sport, ma tra polemiche e impegni finanziari, emergono dubbi sulla gestione delle risorse pubbliche. Con 116mila euro spesi per ospiti di rilievo, le strutture sportive locali versano in uno stato disastroso, compromettendo il futuro dei giovani atleti. È ora di riflettere: come coniugare eventi di prestigio con il benessere reale della comunità?

Si spendono 116mila euro per invitare alcuni ospiti per Seregno Città Europea dello sport, ma le strutture sportive del territorio versano in condizioni disastrose. Così è al parco Caduti di Nassiriya, così al parco San Carlo. Insomma 116mila euro per gli eventi e per i personaggi importanti, mentre i nostri ragazzi il sabato e la domenica vadano pure a giocare in queste condizioni. Samuele Pallavicini (Fratelli d’Italia) nell’ultima seduta di consiglio comunale ha rimproverato aspramente l’amministrazione comunale. Per lui, insomma, soldi spesi soltanto per operazioni di facciata, mentre sarebbe stato più opportuno dedicare risorse alle necessità dei ragazzi del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it