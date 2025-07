Sarà un sabato di grande tennis con tre italiani al terzo turno di Wimbledon

Un sabato di grande tennis si accende a Wimbledon, con tre italiani ancora in corsa al terzo turno: Sinner, Cobolli e Sonego. Un momento storico, mai visto prima nel tabellone maschile, che infiamma il cuore degli appassionati tricolore. La passione per il tennis italiano si riscrive ancora una volta, alimentata dal sogno di conquistare la storica vittoria sui campi britannici. E questa è solo l'inizio di un percorso emozionante...

Non si erano mai visti cinque italiani al terzo turno del tabellone maschile di Wimbledon. Luciano Darderi e Mattia Bellucci si sono fermati ieri, ok, ma oggi è la volta di Jannik Sinner, Flavio Cobolli, e Lorenzo Sonego (senza dimenticare Elisabetta Cocciaretto), rispettivamente contro Pedro Martinez, Jacub Mensik e Brandon Nakashima. Il precedente record risale al 1949, ben 76 anni fa, non era ancora Era Open, con Vanni Canepele, Marcello Del Bello, Rolando Del Bello e Gianni Cucelli.