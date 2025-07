Bagarre in Consiglio Lite tra Di Padova e Negrini | Torna nelle fogne!

Una discussione acceso tra Federica Di Padova e Luca Negrini si trasforma in una bagarre nel cuore del Consiglio comunale di Padova, con insulti e provocazioni che fanno esplodere le tensioni. Il clima si scalda, la seduta viene sospesa e i cori di "Torna nelle fogne!" echeggiano tra i banchi. Un episodio che testimonia quanto le emozioni possano diventare protagoniste della politica locale, lasciando tutti a chiedersi come si possa ritrovare la calma.

"Stai buona!". "Torna nelle fogne!". Bagarre giovedì in Consiglio comunale dopo le parole pronunciate da Federica Di Padova all'indirizzo di Luca Negrini di Fratelli d'Italia. Il presidente del Consiglio Antonio Carpentieri ha sospeso la seduta dopo le vibranti proteste dei gruppi di centrodestra. L'episodio è accaduto nel corso della discussione sull'interrogazione del consigliere Pd Alberto Bignardi sulle legittimità dei manifesti pro-life e anti-aborto in città . 'L'incidente' avviene dopo le 18. L'assessore Camporota nella risposta all'interrogazione conferma la regolarità delle affissioni, un responso che raccoglie il plauso del centrodestra e che induce il capogruppo di Fratelli d'Italia Negrini a far notare che i presupposti polemici della interrogazione di Bignardi erano stati sconfessati.

