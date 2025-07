partono i lavori in piazza matteotti

Pronti a vivere una nuova veste di Piazza Matteotti? Da lunedì, inizia la terza e ultima fase dei lavori di riqualificazione nel cuore di Potenza Picena, trasformando l'area e migliorando l’esperienza di cittadini e visitatori. Con modifiche alla viabilità in vigore fino al 31 agosto, questa fase promette una piazza più moderna e vivibile. Scopriamo insieme cosa cambierà e come orientarsi durante i lavori!

Prende il via da lunedì la terza e ultima fase dei lavori di riqualificazione di piazza Matteotti, nel centro storico di Potenza Picena. Lo ha reso noto l’amministrazione con un post sulla pagina Facebook. Le modifiche alla viabilità saranno in vigore fino al 31 agosto, a meno che i lavori non finiscano prima. In particolare, via Marconi sarà chiusa con accesso consentito solo ai residenti con garage e agli autorizzati. Via Mugellini diventerà a senso unico verso piazza Matteotti, mentre via Pellico sarà a senso unico in direzione corso Vittorio Emanuele II. In piazza Garibaldi, all’intersezione con via Mugellini, sarà obbligatorio svoltare a sinistra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it